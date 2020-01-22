موستافي يستسلم ويرحب بالرحيل عن آرسنال هذا الشهر

أبدى شكودران موستافي، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، عدم ممانعة حيال الانتقال من ناديه الحالي إلى ناد آخر في فصل الشتاء.

وفي مقابلة مع بوابة “ترانسفيرماركت” الإلكترونية، قال كويتيم موستافي، والد اللاعب ومدير أعماله:” إذا ظهر شيء جيد الآن فسنفكر فيه”.

وأضاف والد اللاعب الحائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم :2014″ خططنا من البداية لمشوارنا المهني ألا نتخوف من الخطوات التي يمكن أن نعود عنها”.

في الوقت نفسه، قال موستافي الأب:” لكننا لا نطمح إلى التغيير بأي ثمن، فلا بد أن يكون منطقيًا ومناسبًا له، وشكودران هو ذلك الشخص الذي يملي علينا الوجهة”.

ويلعب المدافع27/ عامًا/ في صفوف أرسنال منذ 2016، لكنه صار في الوقت الراهن محل جدل كما أنه لم يعد ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

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ويواجه موستافي إنتقادات حادة من قبل مشجعي آرسنال وفي وسائل الإعلام البريطانية، وقال والده:” لو كنت مكانه لرددت (على هذه الأنتقادات)، لكنني أقدر هذا جداً له، فقد ظل هادئًا ولم يرد أبداً على هذه الأنتقادات، وهذا يميز شخصية اللاعب بطبيعة الحال”.

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