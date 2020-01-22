جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة

المباريات المواعيد + القنوات الناقلة البطولات بونيودكور الأوزباكي – الزوراء العراقي 09:01 بتوقيت جرينيتش، 11:01 بتوقيت مصر، 12:01 بتوقيت السعودية دوري أبطال آسيا – التصفيات التأهيلية الثانية يوفنتوس – روما 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة الراي الإيطالية 1 + قناة تي آر تي سبور التركية + قناة بي تي سبورت 3 كأس إيطاليا – ربع النهائي السعودية – أوزبكستان 10:15 جرينيتش، 12:15 مصر، 13:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 + قناة الكأس الثالثة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – نصف النهائي أستراليا – كوريا الجنوبية 13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 + قناة الكأس الثالثة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – نصف النهائي فيتوريا جيماريش – بورتو 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة سبورت تي في 1 البرتغالية كأس البرتغال – نصف النهائي ليستر سيتي – وست هام يونايتد 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 24 مانشستر يونايتد – بيرنلي 20:15 جرينيتش، 22:15 مصر، 23:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 24 توتنهام – نوريتش سيتي 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية قناة بي إن سبورتس 1 الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 24 ستاد ريمس – باريس سان جيرمان 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 كأس الرابطة الفرنسية – نصف النهائي تشارلتون أثلتيك – فولهام 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. Advertisements الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى – الجولة 29 الرجاء البيضاوي – مولودية وجدة 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس المجانية + قناة الرياضية المغربية لايف الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 12 بيشكتاش – إيزوروم 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة لوك بلوس + قناة سبورت كلوب 1 الصربية كأس تركيا – دور ال16 إلتشي – أثلتيك بلباو 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 إيبيزا – برشلونة 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. قناة سبورت 2 المجرية + قناة سبورت تي في 5. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 ريال سوسيداد – إسبانيول 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 جيرونا – فياريال 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 تينيريفي – بلد الوليد 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 بادلونا – غرناطة 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 أونيونيستا سالامنكا – ريال مدريد 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 لوجرونييس – فالسنيا 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. كأس ملك إسبانيا – دور ال32 الجيش – السلمية 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. كأس سوريا – الدور الثاني الصفصافة – الاتحاد 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. كأس سوريا – الدور الثاني

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