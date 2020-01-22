رياضة | تعرف على البديل الأقرب لخلافة ميدو في المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على البديل الأقرب لخلافة ميدو في المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسؤولي مصر المقاصة مع محمد عودة المدير الفني السابق لفريق بتروجت من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي، وذلك لخلافة أحمد حسام ميدو والذي تمت إقالته من تدرؤيب الفريق اليوم الأربعاء لتراجع نتائج الفريق.

ويزاحم فريق سموحة مصر المقاصة على التعاقد مع عودة الذي لا يشرف على تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت.

وقررت ادارة نادى المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.