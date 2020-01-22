رياضة | الأحد.. اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم بطولة الجمهورية للسباحة بمشاركة ٦٥٠ لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم بطولة الجمهورية للسباحة بمشاركة ٦٥٠ لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، بطولة الجمهورية للسباحة في الفترة من ٢٦ إلي ٢٨ يناير الجاري بحمام السباحة الأوليمبي بستاد الكلية الحربية.

وصرحت أمل مبدي بأن البطولة تقام بمشاركة ٦٥٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٤٠ هيئة رياضية مختلفة من الأندية ومركز الشباب التابعة للاتحاد، لافتة إلي أن البطولة مؤهلة لبطولة التميز للسباحة.

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وأعلن الاتحاد المصري برنامج البطولة، حيث تنقسم لعدة سباقات مسافات بالمتر "٢٥ و٥٠ و١٠٠ و٢٠٠" وبالنوع "حرة وصدر وظهر وفراشة ومتنوع تتابع"، وتبدأ المسابقات يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويعتبر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، هو الهيئة المسؤولة عن رياضات ذوي الإعاقة الذهنية في جمهورية مصر العربية، وتمثيل مصر رسميا في البطولات الدولية من خلال المنتخبات القومية، في ١٠ رياضات مختلفة وتم إشهاره في ٢٤ فبراير ٢٠١٤ تحت مظلة اللجنة الباراليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، وينظم الاتحاد ١٨ بطولة محلية في الموسم الرياضي، ويضم ٦٧ هيئة رياضية، و٢٥٠٠ لاعب ولاعبة، و ٣٢٥ مدرب.