رياضة | فتحي يودع أزارو بطريقة مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي يودع أزارو بطريقة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد فتحى، قائد فريق الأهلى، ومنتخب مصر، عن أسفه لرحيل مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو عن الفريق على سبيل الإعارة الى نادي الاتفاق السعوي.

ونشر صورة تجمعة بالمغربى وليد أزارو وكتب عليها : "وليد حبيبي أخويا الغالي ربنا يوفقك في إللي جاي ودايمًا متألق وناجح وخلوق زي ما أنت هتوحشني يا صاحبي".

وأعلن نادي الاتفاق التعاقد مع المغربى وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.