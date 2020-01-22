رياضة | نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر داني سيبايوس نجم آرسنال الإنجليزي أنه لن يجدد عقده مع المدفعجية وذلك عقب التعادل مع تشيلسي مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى آرسنال عن الملاعب منذ الإصابة التي تعرض لها في الفخذ أمام فيتوريا في بطولة الدوري الأوروبي والتي تسببت في عدم مشاركته في مباريات الدوري الإنجليزي وبطولات أخرى.



وألمح النجم البالغ من العمر 24 عامًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي انستجرام بأنه يرغب في الرحيل نهاية الموسم الحالي وذلك في حوار مع بيليرين عبر حسابه الشخصي على الانستجرام.



وعلق سيبايوس على مشاركة قام بها هيكتور بيليرين على شبكة انستجرام عقب المباراة قائلا :"سأفتقد هذه الأهداف بقدمك اليسرى، أنت تستحق كل خير يحدث لك".