رياضة | ميتشو: بيراميدز والوداد ومنتخب غانا طلبوا التعاقد معي بعد الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو: بيراميدز والوداد ومنتخب غانا طلبوا التعاقد معي بعد الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك، عن العروض التي تلقاها بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

وكشف مييتشو عن تلقيه 9 عروض عقب رحيله عن الزمالك بسبب سوء النتائج، وبالتحديد عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي.

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وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية: منذ رحيلي عن الزمالك تلقيت أكثر من عرض.

وتابع: تلقيت عروض من بيراميدز المصري والأفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي، وكذلك من منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي، وأيضا تلقيت عروض من التعاون والعين الإماراتي.

وكان الزمالك تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بدلا من الصربي ميتشو الذي رحل عقب السقوط الأفريقي أمام مازيمبي.