رياضة | تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات وكافة الأقمار الصناعية| موعد إنطلاق قناة الزمالك الجديدة Channel Zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات وكافة الأقمار الصناعية| موعد إنطلاق قناة الزمالك الجديدة Channel Zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، وعشاق نادي الزمالك بصفة خاصة، إنطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة اليوم الأربعاء 22 يناير.

ومثلت قناة الزمالك حلماً طال إنتظاره بين عشاق القلعة البيضاء طيلة السنوات الماضية، قبل أن تعلن إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور بشكل رسمي خلال نهاية العام الماضي 2019، أن القناة ستنطلق رسمياً بحلول شهر يناير من العام 2020.

وبعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أصبح من المقرر أن ترى قناة النادي الأبيض النور رسمياً اليوم الأربعاء، حيث سيتم إفتتاح القناة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومعه لفيف من نجوم الفريق الأول وعلى رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء ويوسف أوباما.

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كما ستقوم القناة بإدراج العديد من البرامج المميزة والإستوديوهات التحليلية، بحضور أبرز رموز الزمالك في الإعلام الرياضي مثل خالد الغندور وكريم حسن شحاتة وأحمد جمال، بالإضافة لبعض الصحفيين المنتمين للفريق مثل شادي عيسى وصبحي عبد السلام وغيرهم.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على نايل سات

ويمكنكم إستقبال قناة الزمالك على التردد 11449 أفقي، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.