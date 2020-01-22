رياضة | قنا يواصل صفقاته بضم لاعب البداري في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنا يواصل صفقاته بضم لاعب البداري في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم، المدير الفني للفريق، ابرام صفقاته، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ونجح مجلس إدارة نادي في التعاقد مع مصطفى عوض، الشهير ب"الغزال" ، مهاجم نادي البداري، لمدة سنة ونصف، في صفقة انتقال حر للاعب، بعد تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لناديه السابق، والحصول على الاستغناء الخاص به.

حضر جلسة التوقيع، محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، ومؤمن ابو حديد، عضو مجلس إدارة نادي قنا، والمشرف العام على الفريق، وأحمد تاج مدرب الفريق، ووكيل اللاعب.

وقال محمود إبراهيم، المدير الفني لفريق نادي قنا، في تصريح خاص لـ "لفجر الرياضي" إن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس أشرف سعد، وفر كافة الامكانيات من أجل تحقيق الصعود، موضحا أن جميع الصفقات التي تم ابرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تأتي حسب احتياجات الفريق.

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وأشار ابراهيم، إلى أن صفقة مصطفى عوض، تعد رابع صفقات للفريق ، بعد إتمام التعاقد مع أحمد سيد، ظهير أيسر نجمة سيناء، ومحمود جابر، مدافع شبان قنا،ومحمود خليل يونس ظهير أيمن نادي سوهاج، على سبيل الإعارة 6 أشهر، موضحا ان هناك صفقة سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

ويواصل فريق نادي قنا تدريباته استعدادا لمواجهة فريق مركز شباب البلينا، بالجولة 14 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

يذكر ان فريق نادي قنا، يحتل المركز الأول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد31 نقطة