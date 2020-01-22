رياضة | نجم برشلونة السابق: لا أمانع في اللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق: لا أمانع في اللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالرحيل عن فريقه الإنجليزي في حال تلقيه عرضاً رسمياً من برشلونة أو ريال مدريد وذلك بسبب تألقه الثابت في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن أداما تراوري شارك في 22 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه كما خاض 5 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي وسجل فيها هدفاً وحيداً.

وعلق تراوري في تصريحات صحفية على احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع وولفرهامبتون قائلا: "لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر".

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وعن سبب رحيله عن الفريق الكتالوني، اختتم تراوري تصريحاته قائلاً : "سأحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي، صحيح أنني لم أرحل بأفضل طريقة ممكنة لكنني لست نادماً على خروجي من برشلونة، كان هُنالك سوء تفاهم بيني وبين الإدارة وقررت الخروج".

وأوضحت التقارير الصحفية أن أداما تراوري كان لاعباً في أكاديمية لاماسيا وقد قدم مستويات مبشرة مع فريق الرديف لكنه لم يتمكن من إيجاد مكان له في الفريق الأول الذي يزخر بالنجوم ليرحل عن البلوجرانا في 2015 مفضلاً الرحيل إلى إنجلترا للبحث عن تجربة جديدة.

وأكدت التقارير الصحفية أن أداما تراوري يعتبر من أسرع اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يجري بسرعة 34.84 كلم/الساعة مع العلم أنه لعب في 3 فرق منذ رحيله عن برشلونة ويتعلق الأمر بأستون فيلا وميدلسبره وفريقه الحالي وولفرهامبتون.