رياضة | عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

ولا يشارك عواد بشكل أساسي مع الزمالك ويواجه مشكلة الجلوس المستمر على دكة البدلاء.