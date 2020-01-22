رياضة | موستافي يفتح باب الرحيل عن آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موستافي يفتح باب الرحيل عن آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى شكودران موستافي، لاعب نادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم، عدم ممانعة حيال الانتقال من ناديه الحالي إلى ناد آخر في فصل الشتاء.

وفي مقابلة مع بوابة "ترانسفير ماركت" الإلكترونية، قال كويتيم موستافي، والد اللاعب ومدير أعماله:" إذا ظهر شيء جيد الآن فسنفكر فيه".

وأضاف والد اللاعب الحائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014:" خططنا من البداية لمشوارنا المهني ألا نتخوف من الخطوات التي يمكن أن نعود عنها".

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في الوقت نفسه، قال موستافي الأب:" لكننا لا نطمح إلى التغيير بأي ثمن، فلا بد أن يكون منطقيا ومناسبا له، وشكودران هو ذلك الشخص الذي يملي علينا الوجهة".

ويلعب المدافع - 27 عاما - في صفوف أرسنال منذ 2016، لكنه صار في الوقت الراهن محل جدل كما أنه لم يعد ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

ويواجه موستافي انتقادات حادة من قبل مشجعي ارسنال وفي وسائل الإعلام البريطانية، وقال والده:" لو كنت مكانه لرددت (على هذه الانتقادات)، لكنني أقدر هذا جدا له، فقد ظل هادئا ولم يرد أبدا على هذه الانتقادات، وهذا يميز شخصية اللاعب بطبيعة الحال".