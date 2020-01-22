رياضة | نجم ريال مدريد ينتقل إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينتقل إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صفية ألمانية عبر أن ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وذكر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ الألماني عبر شبكة الإنترنت أن ألفارو أودريوزولا انتقل لصفوف فريق ريال مدريد شهر يناير من عام 2018 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 30 مليون يورو.



وأوضح الموقع الألماني أن أودريوزولا لم يستطع التأقلم مع ريال مدريد بالإضافة إلى عدم حصوله على الفرصة الكاملة بسبب تألق النجم داني كارفاخال.

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وأفاد الموقع الرسمي بأن بايرن ميونخ تعاقد مع أودريوزولا لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بدون الحديث عن إمكانية التعاقد معه في الصيف.



وأكد الموقع الألماني أن أودريوزولا البالغ من العمر 24 عاماً قد خضع للكشف الطبي وبات جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق البافاري.



وعلق رومينيجيه المدير التنفيذي للنادي عقب التعاقد مع أودريوزولا قائلاً :"بعد مناقشات داخلية، قررنا تلبية طلب مدربنا هانسي فليك من أجل تعزيز خط الدفاع وقررنا التعاقد مع أودريوزولا، نحن سعداء جداً بالتعاقد معه ونود أن نشكر المسئولين في ريال مدريد على المفاوضات الودية التي حدثت بيننا".