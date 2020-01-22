رياضة | محمد شريف على رادار منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شريف على رادار منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، في دراسة موقف عدد من اللاعبين الذين تألقوا في الدوري المصري، لمتابعتهم من أجل ضم أبرزهم لقائمة الفراعنة المقبلة.

ويدرس البدري حاليا ضم محمد شريف، لاعب الأهلى المعار لصفوف إنبى، إلى قائمة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ونال اللاعب إشادة قوية من البدري بالمستوى الفنى والتهديفى الذى يقدمه اللاعب، فى تجربته مع إنبى بالوقت الحالى، وتمكنه من تسجيل 8 أهداف، وصناعة عدد من الأهداف لفريقه بالدورى.

وتلقى البدرى نصائح من بعض المقربين منه داخل الجهاز الفنى، بضم اللاعب للوقوف على حالته الفنية خلال التدريبات والمباريات الودية.