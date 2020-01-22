نجم الوحدة يرفع راية التحدي مع منتخب الإمارات

الأربعاء 22 يناير 2020

تحدث سيباستيان تيجالي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لصحيفة البيان معلقاً على تجنسيه واقتراب تمثيله لمنتخب الإمارات.



وقال تيجالي ؛" متحمس كثيراً لتمثيل المنتخب الوطني، أنتظر أيام الفيفا بكل قوة و حماس، إنه شعور رائع".

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وتابع:" سوف أقاتل لصناعة الأهداف للمنتخب الإماراتي ولما لا تسجيلها أيضاً، و سوف أعمل على مساعدة المنتخب بقدر استطاعتي".

واستكمل:" أسرتي أيضاً سعيدة بهذا القرار، نحن نعيش في الإمارات منذ سبع سنوات، لقد عشقنا هذا المكان، ونريد الاستمرار كثيراً هنا".

وأكد على أنه حتي الأن لم يتم تبليغه بتجديد تعاقده مع الوحدة من عدمه مشيراً إلي أنه يرغب كثيراً في الاستمرار وهنا الإعتزال في الفريق الذي قضي ضمن صفوفه سبع سنوات.