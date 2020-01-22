مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-1-2020 في كاس ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

يصطدم نادي يوفنتوس بنظيره روما على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو حيث القمة الكبيرة في عالم كرة القدم ، مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر والتي تأتي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.



ولم يجد يوفنتوس أي عناء لعبور دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا، عندما واجه نظيره أودينيزي حيث حقق الفوز عليه بأربعة أهداف دون رد بتوقيع كل من جونزالو هيجواين ، ودوجلاس كوستا من ركلة جزاء، وفرض الأرجنتيني باولو ديبالا نفسه نجما لأحداث اللقاء بإحرازه هدفين للسيدة العجوز أحدهما من ركلة جزاء والثاني بطريقة رائعة.

يوفنتوس يقدم مستويات رائعة في الأونة الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي ونجح في انتزاع الصدارة من إنتر ميلان والانفراد بها، وشهدت الجولة الأخيرة من الكالتشيو لقاء البيانكونيري أمام ذئاب العاصمة الإيطالية روما وكان الفوز حليف السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف.

موعد مباراة روما ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا اليوم:

دعونا نخبركم متابعينا أن لقاء اليوم لن يكون منقولا على القنوات العربية أو الناطقة بها، وإنما سيكون منقولا عبر قنوات Rai 1، وBT Sport 3 HD، وتتابعونها بدون تقطيع وبجودة ممتاز من خلال البث الحي والمباشر للقاء.

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ويلتقي اليوفي مع الذئاب في تمام الساعة 19:45 مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة 20:45 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 19:30 مساء بتوقيت الرباط المغربية ، الساعة 20:45 مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة 21:45 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 21:45 مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة 21:45 مساء بتوقيت دمشق ، الساعة 21:45 مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة 22:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 22:45 مساء بتوقيت بيروت ، الساعة 22:45 مساء بتوقيت بغداد ، الساعة 22:45 مساء بتوقيت صنعاء.

وجاء تأهل روما إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على بارما بهدفين دون رد، سجلهما لورينزو بليجيريني، وجاء أحدهما من ركلة جزاء.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام روما:

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

في خط الوسط: رابيو، بيانيتش، ماتويدي.

في خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، رامسي.