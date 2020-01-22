شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ينظم رحلة لجماهيره لمؤازرة فريقه أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى يوم الأحد المقبل فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية فى إياب دور الثمانية من البطولة العربية .

وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيه فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة والتى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة .

كان الإسماعيلى قد حقق فوزا غاليا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد الشامى ، ويحتاج الإتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود ، او الفوز بهدف مقابل للاشئ والإحتكام لركلات الترجيح .

يعود الفريق الكروي للاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء، إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة عشر للدورى .

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كان الاتحاد السكندري قد حقق فوزا غاليا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها الأوغندي إيمانويل أكوى وأحمد رفعت وخالد قمر، رفع بها زعيم الثغر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة .

من المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى .

من ناحية أخرى كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن وجود مفاوضات مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن اللاعب رحب بالانضمام إلي زعيم الثغر .