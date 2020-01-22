شكرا لقرائتكم منتخب اليد يتفوق على أنجولا 15/ 12 فى بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، الشوط الأول متفوقا على نظيره الأنجولى بنتيجة 15 /12، بختام منافساته بدور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويأمل منتخب مصر فى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لمواصلة سلسلة الفوز التى يحققها الفراعنة على أرض تونس منذ انطلاق البطولة .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز على الجابون فى أولى مواجهات دور ربع النهائى بنتيجة 36 / 17 أول أمس الإثنين، قبل أن يحصل على راحة أمس الثلاثاء.

كما نجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.

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وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.