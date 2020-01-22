شكرا لقرائتكم عماد متعب: الزمالك فى حال أفضل مع كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن الزمالك يقدم أداء أفضل منذ قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً للفريق، مشيراً إلى أنه من المدربين المميزين ويحتاج فقط إلى الاستقرار الإدارى من أجل تحقيق النجاحات.

قال متعب فى تصريحات لإذاعة أون سبورت أن الزمالك يمتلك ميزة أخرى مع كارتيرون بأن البدلاء يحصلون على فرصتهم ويقدمون أداء رائعا.

وأضاف متعب: "الدورى مازال فى الملعب وهناك العديد من المباريات المقبلة"، موضحاً "كارتيرون مدرب قوى ومنذ تواجده فى الأهلى وهذا تقييمى له ولكن يحتاج فقط إلى الاستقرار الإدارى والعمل فى هدوء من أجل النجاح".

يذكر أن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم استعدادا للمباراة وقاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الفقرة الفنية فى مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى، وحرص كارتيرون على قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز.

Advertisements

وأجرى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التى عمل النادى على تواجدها خلال الفترة السابقة.

يأتى ذلك من أجل معرفة معدل اللياقة لدى كل لاعب والجرعات البدنية التى يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبى الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء فى مباراة مازيمبى وطالب كارتيرون كل من التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.