شكرا لقرائتكم غدا.. إعلان تفاصيل دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة افريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى ، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس ماجد شريف رئيس شركة سوديك، كما يحضر عدد كبير من مسئولى الرياضة.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

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وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول الى مصر على أن تبدأ الجمعة مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .