شكرا لقرائتكم كلوب يرفض رحيل أي لاعب في "الشتاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى يورغن كلوب مدرب ليفربول التكهنات بشأن انتقال شيردان شاكيري إلى ايطاليا على سبيل الإعارة قائلا إن متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لا ينوي الاستغناء عن أي لاعب بالفريق الأول خلال فترة الانتقالات هذا الشهر.

وخاض شاكيري عشر مباريات فقط مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم وتكهنت وسائل اعلام ايطالية بأن صانع اللعب السويسري البالغ عمره "28 عاما" قد ينتقل إلى روما معارا حتى نهاية الموسم.

وشدد كلوب على أهمية العمق في تشكيلة ليفربول الطامح لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الجاري.

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وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء :خضنا معظم مباريات ديسمبر ويناير في وجود لاعبين صغار السن بمقاعد البدلاء. صغار رائعون لكنهم صغار السن. لا يتعلق الأمر بشاكيري أو بأحد آخر بل نتحدث عن الجميع ويجب أن نحافظ عليهم لمواجهة الموقف الحالي.

ويتفوق ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة ويبحث عن انتصاره 14 على التوالي في الدوري حين يزور ولفرهامبتون واندرارز الخميس.

وبات المدافع ديان لوفرين جاهزا للعودة للتشكيلة بعد تعافيه من إصابة عضلية خلال مباراة ضد سالزبورج في دور المجموعات بدوري الأبطال الشهر الماضي.

وأوضح كلوب :يتدرب ديان منذ بداية الأسبوع وقد يقطع خطواته الأولى في الملعب وهذا جيد. ويستمر غياب جيمس ميلنر ونابي كيتا وشاكيري بسبب كدمات بسيطة لكنه المدرب الألماني يثق في عودتهم قريبا.