انطلاق قناة الزمالك خلال ساعات.. وسهرة المستشار أبرز برامجها.. وننشر ترددها على النايل سات

كتب: ضياء السقا

ينطلق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك، في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، تضم القناة العديد من البرامج الرياضية الخاصة بالنادي الأبيض، بجانب ما يخص الكرة المصرية.

ومن أبرز البرامج على شاشة القناة، برنامج: "سهرة مع المستشار"، يظهر فيه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك؛ ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان: (زملكاوي) يقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاتة ويستضيفان فيها عددًا كبيرًا من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وتقدم القناة عدة برامج أخرى منها: "ملوك الصالات" تقديم نيرة الأحمر، ويناقش أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج: "أخبارنا" من تقديم فرح علي، ويغطي أخبار الرياضة في مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية.

كما يقدم شادي عيسي برنامج: "١٩١١" الذي يستعرض الأحداث الجارية، ويستدعي مثيلاتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك وجماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان: "وان تو" الذي تقدمه نيرفانا العبد، ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة، ويحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم بطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة في المسابقات المحلية والدولية، والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها، وسيتم التنويه عنها في حينه.

وانطلق البث التجريبي لقناة نادي الزمالك الجديدة، مطلع العام الجاري على النايل سات.

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وأعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مواعيد برنامجه الذي سيقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك".

وقال منصور، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على فضائية "أون سبورت"، إنه سيظهر من خلال قناة الزمالك ببرنامج على الهواء كل يوم خميس وجمعة وإثنين وثلاثاء الساعة الـ12 ليلاً، مشيراً إلى أنه رفض أن يكون البرنامج بشكل يومي.

وأشار منصور إلى أنه من خلال مداخلة تليفونية واحدة، في برنامج "الزمالك اليوم" الذي كان يذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كان يحقق أعلى نسبة مشاهدة، موضحاً أن البرنامج سيكون سياسياً وقانونياً وفنياً ورياضياً.

وأضاف: "بذل أمير مرتضى وشقيقة أحمد جهدا كبيرا، كانا يسهران خارج المنزل في مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تظهر الفضائية للنور وتحقيق حلم جماهير الزمالك، تعاقدت مع الإعلاميين الذين كانوا يهاجمونني مثل كريم حسن شحاتة الذي أعتبره مثل ابني وهناك أيضا خالد الغندور وشادي عيسي، أما أحمد الشريف فهو إضافة بالتأكيد ولكن إعلام المصريين هم من يختارون من يظهر على القناة".

وتابع رئيس الزمالك: "هناك عقود إعلانية كثيرة تنهال على القناة حاليا والجميع سيحصل على مستحقاته بانتظام، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك".

تردد قناة الزمالك

تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6، علما بأن القناة حلت مكان قناة dmc kids.