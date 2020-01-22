شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ردًا على رحيله: "دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك على الأنباء المتداولة حول رغبته في الرحيل عن الفريق، نظرًا لعدم مشاركته أساسيًا مع الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويشارك محمد أبو جبل حارس الزمالك بشكل أساسي في المباريات الماضية بدلاً من عواد الذي بدأ أساسيًا مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.

ووجه عواد حديثه لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال "قولهم يا أبو الكباتن دكة الزمالك شرف وكلنا في خدمة الكيان".



عواد

يذكر أن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم استعدادًا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

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وحرص كارتيرون على قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة.

يأتي ذلك من أجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كل الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.