شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجهز ديريك ديسامبى لقيادة الهجوم أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الأوغندى ديريك ديسامبى مهاجم الفريق العائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لقيادة الهجوم بداية من لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الخامسة عشرة للدورى.

ويسعى المدير الفنى للفريق السكندرى إلى تجهيز اللاعب نظرًا للحاجة الماسة لجهوده بعد رحيل الكاميرونى رونالد لوانجا، بالإضافة للتعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب.

كان سموحة قد تعادل فى آخر لقاءاته على ملعبه أمام الإسماعيلى بهدف لمثله فى لقاء شهد تقدم الدراويش بهدف عن طريق الناميبى شيلونجو، ثم تعادل سموحة عن طريق النيران الصديقة عن طريق إبراهيم أبو اليزيد.

بدأ حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، ترتيب الأوراق داخل النادى السكندرى استعدادًا لمواجهه الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم 29 من شهر يناير الجارى فى الأسبوع الخامس عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى سيجمعهما باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

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وحرص حمادة صدقى على وضع برنامج الإعداد لمواجهة زعيم الثغر، وجاءت بدايته بخوض ودية مع الترم انتهت لصالح سموحة بنصف دستة أهداف، للاطمئنان على البدلاء وتكوين فكرة كاملة عن جميع اللاعبين المسجلين بالقائمة بعدما تولى المسئولية الفنية خلفًا لحسام حسن، حيث بدأت مهمته بقيادة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلى فى الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

فيما أجرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، اتصالاً هاتفيًا بحمادة صدقى أكد خلاله كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين خلال المرحلة المقبلة وشكرهم على الأداء الرجولى أمام الإسماعيلى، وطالبهم باستمرار الروح القتالية فى ديربى الإسكندرية القادم أمام سيد البلد حتى يعود الفريق للانتصارات من جديد والتى غابت طيلة المباريات الأربعة الماضية.