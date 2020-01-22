شكرا لقرائتكم خبر عن البدري عن السفر لمقابلة صلاح وتريزيجيه: للتقارب وليس التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، هدفه من السفر إلى إنجلترا لمتابعة اللاعبين المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قائلاً: "إن الهدف هو التقارب معهم وليس لمتابعتهم".

تابع حسام البدري فى تصريحات صحفية، الهدف من السفر إلى إنجلترا ليس لمتابعة أو تقييمهم فنيًا، بل الهدف هو التقارب بعيدًا عن المعسكرات الرسمية، مؤكدًا أن صلاح وتريزيجيه ومعهم أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي من العناصر الأساسية للمنتخب، والسفر لمتابعتهم فنيًا فقط أمر خاطئ.

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعد أن تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

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أقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.