شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع بلدوزر سيراميكا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى الحصول على خدمات محمد ناصر الشهير بالبلدوزر مدافع الفريق الكروى الأول والشباب تحت 21 سنة بنادى سيراميكا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وكان عمرو أنور المدير الفنى لفريق الشباب بالنادى الأهلى مواليد 99 قد اوصى لجنتى التطوير والتعاقدات بضرورة حسم صفقه مدافع سيراميكا خلال فتره الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى سواء بالبيع أو الإعارة فى ظل الإمكانيات الفنية العالية والقوة الجسمانية التى يمتلكها بلدوزر سيراميكا كما يطلقون عليه والذى يعد الهداف الأول لفريق شباب ناديه رغم كونه يلعب فى مركز المساك برصيد 12 هدفآ.

ومن جانبه أبدى عمرو انور سعادته بإتمام صفقه مدافع سيراميكا صاحب الـ186سم على سبيل الإعارة متوقعأ للاعب بأن يكون ضمن نجوم الفريق الأول فى أقرب وقت حال مشاهدة الخواجه السويسرى فايلر لفيديوهات اللاعب الخاصة أو على الطبيعة مستقبلا مع فريق شباب الأهلى، مبديا شكره لمسؤولى سيراميكا وبالتحديد معتز البطاوى المشرف العام على الكره والذى وافق على انضمام اللاعب للأهلى على سبيل الإعارة بجانب زميله على الملوانى صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 2000.

Advertisements

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

البداية مع حسام عاشور كابتن الأهلى الذى نشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبى مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا".

فيما ودع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو، بنشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق أن شاء الله وترجع بسرعة".