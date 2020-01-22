شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يصرف مكافأت إضافية للاعبى الاتحاد لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري صرف مكافأة إجادة للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على طلائع الجيش خارج ملعبه بثلاثية نظيفة وهو ما أعاد للفريق اتزانه بعد سلسلة من التعادلات والهزائم أدت لتراجع ترتيب الفريق للمركز الرابع بعدما كان يحتل وصافة الدورى.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 25 نقطة ، وقد طلب رئيس الإتحاد من لاعبيه ضرورة استغلال تلك الصحوة وتحقيق الفوز على الإسماعيلى فى إياب ثمن النهائى للبطولة العربة من أجل استكمال المشوار الناجح .

يعود الفريق الكروي للاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء، إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان الاتحاد السكندري قد حقق فوزا غاليا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها الأوغندي إيمانويل أكوى وأحمد رفعت وخالد قمر، رفع بها زعيم الثغر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة.

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من المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.

ويفاضل طلعت يوسف بين معسكر قاهرى أو إسماعيلاوى لإتاحة أكبر فرصة لوضع التشكيل الأمثل للفريق في ظل رغبته على استكمال مشواره الناجح مع الفريق بعد النتائج الجيدة التى حققوها بالدوري .