الامارات | برشلونة يفاوض لاعب من أصول عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفاوض لاعب من أصول عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصب إدارة نادي برشلونة كامل تركيزها على التعاقد مع الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر مهاجم موناكو، لتعويض غياب النجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض إلى إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويرتبط بن يدر (29 عاماً) بعقد مع موناكو حتى 2024، وسجل في الموسم الحالي 14 هدفا وصنع ستة أهداف في 16 مباراة مما يجعل اللاعب الذي انتقل في الصيف الماضي من اشبيلية إلى موناكو مقابل 40 مليون يورو، محط أنظار النادي الكاتالوني.

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يذكر أن سواريز، خضع في الـ12 من الشهر الجاري لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لأربعة شهور.

وتأتي محاولات البارسا لضم بن يدر بعد فشل الإدارة في التفاوض لاستعارة المهاجم الألماني تيمو فيرنر من نادي لايبزيغ، وهو الرد نفسه الذي حصل عليه النادي الكاتالوني حين فتح باب التفاوض مع نجم أرسنال الغابوني أوباميانغ.