شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي تسلم بطاقة أليو بادجي.. وبدأنا إجراءات قيده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي تسلم البطاقة الدولية للمهاجم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد.
وقال عبدالحفيظ إن إجراءات قيد بادجي في القائمتين المحلية والإفريقية، بدأت فور وصول البطاقة الدولية إلى اللاعب.
يذكر أن الأهلي أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من شهر يناير الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق.
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