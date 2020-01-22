شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في ختام المران.. ورمضان صبحي يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة تقسيمة قوية في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية وجدية كبيرة بين اللاعبين للحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي.

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كما استكمل رمضان صبحي لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى تدريبات الجري حول الملعب رفقة اللاعبين قبل أن يستكمل التدريبات في الجيم مع طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي لمواجهات فبراير المقبل، حيث قطع اللاعب شوطا كبيرا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استأنف تدريباته اليوم، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.