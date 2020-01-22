شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غد الخميس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي. ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمواجهة مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.