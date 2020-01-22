مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم 22-1-2020 في كاس ملك اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره إيبيزا، مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد "كان ميسيس" ضمن مباريات دور الـ23 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.



برشلونة يتطلع لمواصلة انتصاراته

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يبحث فريق برشلونة عن الانتصار الثاني له على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين بعد الانتصار بصعوبة على فريق غرناطة في الظهور الأول للمدير الفني الذي تولى المهمة خلفا للمدرب الإسباني فالفيردي الذي رحل بسبب سوء النتائج، برشلونة قدم مباراة جيدة أمام غرناطة في الظهور الأول لـ"كيكي" وإلا وأن عاب على الفريق الشراسة على المرمى في ظل الراقبة القوية التي فرضها الفريق الأندلسي على النجم ليونيل ميسي قائد البرسا إلا أن مهارة البرغوث الأرجنتيني حسمت المباراة لصالح أبناء الأقليم الكتالوني واستعادة صدارة الليجا بعد أقل من 24 ساعة من إعتلاء فريق ريال مدريد الصدارة بعد فوزه على إشبيلية.

برشلونة يعاني في غياب سواريز

وبات واضح للجميع أن برشلونة سيعاني في الفترة القادمة على مستوى إنهاء الهجمات في ظل غياب النجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض للإصابة خلال لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني وأجرى عملة جراحية على مستوى الركبة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة قد تصل لنهائية الموسم الجاري، إدارة التعاقدات لنادي برشلونة بدأت التفكير في لاعب جديد يتم التعاقد معه خلال الميركاتو الجاري من أجل تدعيم مركز قلب الهجوم وجاء على رأس اللاعبين المرشحين للانضمام لبرشلونة بيتر إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي بجانب هاري كين لاعب توتنهام وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد إلا أن إدارة برشلونة تدرك جيدا أن التعاقد مع هذه الأسماء لن يكون سهلا في ظل تمسك أنديتهم بها باعتبارهم نجوم الفريق.