شكرا لقرائتكم مازيمبي يؤدى مرانه الأخير على ملعب السلام غدا قبل موقعة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في المقابل فان فريق الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم استعدادا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز.
وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة.
يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.
كما أدي الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.
من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، علي الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.
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