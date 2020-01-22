شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسابق الزمن لخطف صفقة جديدة فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن ناديه سوف يسعى لحسم صفقة شتوية أخرى قبل غلق باب القيد ، وقال المنياوى فى مداخلة هاتفية مع قناة "تايم سبورت" مع الاعلامى يحيى حمزة: " فخر الدين بن يوسف وصل أمس واجتاز الكشف الطبى صباحاً ثم خاض مران منفرداً لإعداده للمرحلة المقبلة ، وهو لاعب مميز ضحينا من أجله بصفقات عديدة"

ويضيف مدير الكرة بالاسماعيلى : " لدينا أحقية فى ضم لاعبان أجانب أخرين بجانب شيلونجو وبيكيتى وفخر الدين بن يوسف ، ونسعى لحسم صفقة أخرى قبل غلق باب القيد الشتوى ، وتركيزنا حالياً منصب على موقعة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية"

وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية، وسبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز الفرنسى والترجى التونسى إضافة للاتفاق السعودى، وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

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وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة

وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدورى المحلى.