شكرا لقرائتكم الأهلي يضم البلدوزر على سبيل الإعارة 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 99 قد اوصي لجنتي التطوير والتعاقدات بضروره حسم صفقه مدافع سيراميكا خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الجاري سواء بالبيع أو الاعاره في ظل الإمكانيات الفنيه العاليه والقوه الجسمانية التي يمتلكها بلدوزر سيراميكا كما يطلقون عليه والذي يعد الهداف الأول لفريق شباب ناديه رغم كونه يلعب في مركز المساك برصيد 12 هدفا.

ومن جانبه أبدي عمرو انور سعادته بإتمام صفقه مدافع سيراميكا صاحب الـ186 سم علي سبيل الإعارة متوقعأ للاعب بأن يكون ضمن نجوم الفريق الأول في أقرب وقت حال مشاهدة الخواجه السويسري فايلر لفيديوهات اللاعب الخاصه أو علي الطبيعه مستقبلا مع فريق شباب الاهلي، مبديآ شكره لمسؤولي سيراميكا وبالتحديد معتز البطاوي المشرف العام علي الكره والذي وافق علي انضمام اللاعب للأهلي علي سبيل الإعارة بجانب زميله علي الملواني صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 2000.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

البداية مع حسام عاشور كابتن الأهلى الذى نشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبي مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا⁦".

فيما ودع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو، بنشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق إن شاء الله وترجع بسرعة".