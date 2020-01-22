شكرا لقرائتكم بركات: إقامة أمم أفريقيا فى الشتاء بالكاميرون أفضل لمصر ونسعى لتصدر المجموعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بركات مدير منتخب مصر أن تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون لتنطلق فى شهر يناير من العام المقبل بدلاً من شهر يونيو لنفس العام يصب فى صالح منتخب مصر بسبب درجات الحرارة.

تابع بركات فى تصريحات لبرنامج وان تو على إذاعة ON SPORT FM كنا سنتأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى بطولة الكاميرون حال إقامتها فى يونيو ولكن تعديل الموعد وإقامتها فى الشتاء أفضل للاعبى المنتخب المصري.

تطرق بركات عن قرعة تصفيات كأس العالم 2022، مؤكداً أنها جيدة ولا نريد التضخيم والتهويل وأيضاً "مش عاوزين نقول أنها مجموعة سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وتصدر المجموعة والتأهل للدور الأخير.

أضاف نجم الأهلى والمنتخب السابق، نتائج المنتخب أمام كينيا وجزر القمر وإنتهاء اللقاء بالتعادل ليست بداية جيدة ولكن واجهتنا ظروف صعبة ولن تتكرر فى المباريات المقبلة، على رأسها توقف الدورى لأكثر من 40 يوما، والإصابات مؤثرة مثل حمدى فتحى وأحمد جمعة ومحمد صلاح وأحمد كوكا، بخلاف أزمة لاعبى بيراميدز".

أقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الدربيات العربية فى الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل، نستعرضها فى التقرير التالى..

Advertisements

1- فوز مصر فى 12 مباراة

تواجه منتخبا مصر وليبيا فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، وشريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوى، حودة، وآخر مواجهة فى يونيو 2016 فى المباراة الودية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

2- فوز ليبيا 3 مرات

فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

3- 3 مواجهات بالتعادل

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاث لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.

4- 46 هدفا للفراعنة

فى تاريخ مواجهات الفريقين الـ17 أحرز منتخب مصر 46 هدف بينما أحرز المنتخب الليبى 18 هدفاً.