شكرا لقرائتكم مروان محسن يودع وليد أزارو بهذه الكلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مروان محسن مهاجم النادى الإهلي على توديع زميله المغربى وليد أزارو بعد رحيل الأخير عن القلعة الحمراء لصفوف الاتفاق السعودى ، ونشر مروان محسن صورته برفقة ازارو وعلق قائلا : "I’m wishing you all the best , success and a very strong return ".



5d38e5a8-212d-4f88-9be6-2bcf7fa329a4

كان نادى الاتفاق السعودى قد أعلن هو الأخر بشكل رسمى عن التعاقد مع المغربى وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

Advertisements

ويأتى سفر اللاعب المغربى بعد وصول المفاوضات إلى اتفاقات رسمية بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، حيث حضر مندوب من الاتفاق للقاهرة مؤخراً للتفاوض مع الأهلى واللاعب بشأن إتمام الصفقة وتم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باراتب الذى سيحصل عليه اللاعب والذى شهد خلافاً في البداية قبل أن يتم حسم هذا الخلاف ويوافق الأهلى على إعارو أزارو للاتفاق رسمياً لنهاية الموسم.

وكان الاتفاق قد أرسل عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.