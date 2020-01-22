شكرا لقرائتكم 5 مدربين مرشحين لتدريب مصر للمقاصة خلفاً لميدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ودخل مسئولو نادي مصر للمقاصة في مفاوضات مكثفة مع كل من علي ماهر المدير الفني السابق لانبي ، واحمد حسن المدير الفني السابق للإسماعيلي وكابتن المنتخب الوطني السابق، وايهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري ، وخالد جلال المدير الفني السابق للزمالك ، واسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.

ويعتبر علي ماهر هو الأقرب لتولي المهمة خلفا لميدو، حيث تميل إدارة مصر للمقاصة للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرة في بناء الفرق الشابة وهو ما يتوافر في علي ماهر الذي نجح في بناء فريق قوي للأسيوطي قبل بيعه وتغيير اسمه الي بيراميدز حاليا.

الإقالة التي تعرض لها ميدو اليوم هي الإقالة الخامسة في تاريخه التدريب القصير، والذي يمتد الي 6 سنوات فقطن حيث اعلن ميدو اعتزاله في بداية موسم 2014 / 2015 ، وتولي تدريب الزمالك وقتها في اول مهمة له وكان وقتها اصغر مدير فني في تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط.

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ميدو تمت اقالته من كل الفرق التي تولي تدريبها وهي : الزمالك وتولي المهمة علي فترتين وتمت اقالته في الولايتين والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي وأخيرا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تم اقالة ميدو من 5 أندية في 6 فترات تدريبية علي مدار 6 سنوات فقط هي عمره التدريبي، وجميع الاقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التي يتولاها عدا نادي واحد فقط هو الوحدة السعودي والذي تمت اقالته بسبب تجاوزه في حق مشجع علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مسئولو نادى المقاصة قد قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.