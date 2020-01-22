شكرا لقرائتكم وصول البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الجديد وصلت ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات قيده في قائمة الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ ، أن إجراءات قيد بادجي تمت بالفعل وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي وسيتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية، بدلًا من المغربي وليد أزارو لذي انتقل للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

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وشارك السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران الفريق اليوم الجماعى لأول مرة ، وأنضم بادجى للأهلى فى يناير الجارى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو، ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب خلال الساعات المقبلة بدلاً من المغربي وليد أزارو الذى رحل اليوم ، الاربعاء، لنادي الإتفاق السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وبدأ بادجى مشاركته فى مران الفريق اليوم بجلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمدة خمسة دقائق وجه خلالها المدير الفنى عدة نصائح لمهاجم الفريق الجديد، ثم شارك في المران كاملاً تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قبل أن يُشارك في فقرة اللعب من لمسة واحدة ثم شارك في القسيمة القوية التى خاضها الفريق وأثبت المهاجم السنغالي حضوراً واضحاً في المران من خلال فاعليته على المرمى وبدا وتفاعل بشكل واضح مع باقي لاعبي الفريق الذين شجّعوه على الأنسجام وسط الفريق سريعاً لينعكس ذلك على أداؤه في المباريات المقبلة سريعا.