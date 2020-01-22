شكرا لقرائتكم تأكيد لـ"الخليج 365".. جهاد جريشة يعترض رسمياً على ترتيب قائمة الحكام الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل جهاد جريشة الحكم الدولي خطاب إعتراض رسمي على ترتيب القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجاري ، وأرسل خطاب إلى لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور و شكوى رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة.

تضمنت شكوى جهاد جريشة توجيه اتهامات بالمجاملة لإحدي الحكام على حسابه ، و أنه يتواجد فى التصنيف الأول للاتحاد الأفريقي و الدولي وأنه يتصدر ترتيب التصيف المصري منذ 2012.

أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 شهور، وبنفس ترتيبها،وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020

حكام الساحة

1 ــ إبراهيم نور الدين

2 ــ أمين عمر

3 ــ جهاد جريشة

4 ــ محمود البنا

5 ــ أحمد الغندور

6 ــ محمد عادل

7 ــ محمد معروف

الحكام مساعدين

1ـ تحسين أبو السادات

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2 ــ محمود أبو الرجال

3 ـ أحمد حسام طه

4 ـ يوسف البساطى

5 ـ سمير جمال

6 ـ أحمد توفيق طلب

7 ـ هانى عبد الفتاح

ــ المحكمات والمساعدات

2 محكمة ساحة هما شاهندا حسن، ونورا سمير

4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادى حسن، جمالات أحمد، ويارا عاطف.

ــ حكام كرة الصالات

4 حكام صالات هم محمد حسن، طارق سامى، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.

و2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .

ــ حكام الكرة الشاطئية

حكام شاطئية هم هانى العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر

محكمة كرة شاطئية.. مى حسن.