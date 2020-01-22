شكرا لقرائتكم رقم مميز يتفوق به اليامي على حراس كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات محمد اليامي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي، على موعد مع الظفر بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.

وتأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزه على أوزبكستان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب استاد "راجامانغالا" في بانكوك، ضمن نصف نهائي البطولة.

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وتمكن اليامي "22 عاما" من تسجيل رقم مميز خلال منافسات البطولة، إذ حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية من مجموع 5 مواجهات، ليتصدر قائمة ترتيب حراس المرمى المشاركين في البطولة، كأكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك.

ووصل عدد الدقائق التي حافظ خلالها محمد اليامي، لاعب نادي أهلي جدة، إلى 394 دقيقة، إذ لم تهتز شباكه إلا مرة واحد، وكانت في المباراة الأولى أمام اليابان ضمن دور المجموعات، وجاء الهدف عن طريق الياباني ريوتارو ميشينو في الدقيقة 56.

ويتفوق حارس الأخضر بفارق مباراتين عن أقرب منافسيه، ويمكن أن يزيد الرقم إذ ما حافظ على نظافة شباكه في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.