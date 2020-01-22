السعودية تتأهل إلى نهائي كأس آسيا وتضمن بطاقة الأولمبياد

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بلغ المنتخب السعودي نهائيات كرة القدم في الالعاب الاولمبية للمرة الثانية في تاريخه بعد 1996، بتأهله الى نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاما، اثر فوزه على اوزبكستان حاملة اللقب 1-صفر الاربعاء في بانكوك.

وسجل هدف الفوز عبدالله الحمدان بكرة مرتدة الى الشباك بعد تسديدة قوية من ناصر العمران (87)، لتلتقي السعودية الفائز من مواجهة استراليا مع كوريا الجنوبية المقامة في وقت لاحق.

وكان المنتخب الاخضر يبحث عن ضمان الفوز وبالتالي التأهل الى الاولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التاهل الى طوكيو 2020، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة الاولمبياد.

ونجحت السعودية بالتأهل مرة ثانية الى الاولمبياد بعد الوحيدة في أتلانتا 1996 حيث ودعت بثلاث هزائم امام اسبانيا صفر-1 واستراليا 1-2 وفرنسا 1-2.

وتصدر المنتخب الاخضر مجموعته في الدور الاول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف والغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان.

في المقابل، تأهلت اوزبكستان بصعوبة بالغة الى ربع النهائي كوصيفة لكوريا الجنوبية في مجموعتها بفارق هدف يتيم عن ايران الثالثة، قبل ان تلحق خسارة موجعة بالمنتخب الاماراتي 5-1 في ربع النهائي.

- "بحالة صدمة" -

قال عبدالله الحمدان مسجل هدف الفوز للسعودية وصيفة النسخة الاولى في حديث لقناة "بي ان سبورتس" القطرية "لم يتأهل منتخبنا منذ 1996. هدفنا كان واضحا وهو التأهل الى الاولمبياد. يجب الان ان نحرز اللقب".

اما ناصر العمران صاحب الفضل بتسجيل هدف السباق فقال "نطمع بتحقيق الكأس.. أنا حاليا بحالة صدمة".

وحصلت السعودية على بعض الفرص في الشوط الاول عبر الرحمن الغريب وسعود عبد الحميد، لكن اخطرها كان للحمدان سددها بيسراه ارضية بعيدة عن القائم الايسر (16)، وذلك بعد حصول اوزبكستان على فرصة خطيرة أهدرها بوبير عبدالخالقوف (11).

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وبعد خطأ مشترك بين المدافع سعود عبد الحميد والحارس محمد اليامي، سنحت فرصة بالغة الخطورة للاوزبك اطاحها عبد الخالقوف خارج الخشبات على بعد نحو متر من المرمى الخالي (17).

وفي الشوط الثاني، واجه الغريب المرمى وسدد برعونة فوق العارضة (51)، ثم مرت تسديدة علي الحسن القوية فوق الخشبات (66).

وبينما كانت المباراة تتجه الى التمديد، باغت العمران الدفاع بتسديدة قوية بعد سلسلة من الاخطاء الدفاعية غيرت اتجاهها عن طريق الحمدان وعانقت الشباك (87).

ومع اندفاع لاعبي اوزبكستان بحثا عن التعادل في الرمق الاخير، سجل عبد الرحمن الغريب من تسديدة بعيدة جدا في المرمى الخالي من حارسه المتقدم لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "في ايه آر" (90+5).

وفي نصف النهائي الاخر الاربعاء ايضا، تلعب استراليا، الفائزة بصعوبة بعد التمديد على سوريا 1-صفر بهدف البديل الغيني الأصل الحسن توريه، مع كوريا الجنوبية التي احتاجت الى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع لاقصاء الاردن 2-1 بركلة حرة جميلة من لي دونغ-غيونغ.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في اولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية كما بلغ ربع نهائي العاب ريو 2016.

وقد شارك منتخب "النمور" في النهائيات الاولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على ارضه، علما بانه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته والوحيد يبلغ نصف نهائي النسخ الاربع دون ان يحظى بشرف التتويج.

في المقابل، يخوض منتخب "أوليروس" نصف النهائي الاول له، بعد خروجه من ربع نهائي النسخة الافتتاحية ثم دور المجموعات في 2016 و2018.

واقيمت النسخة الاولى عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب السعودية 1-صفر، والثانية في قطر عام 2016 واحرزتها اليابان امام كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت اوزبكستان النسخة الاخيرة امام فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين.

ملخص مباراة السعودية وأوزباكستان: