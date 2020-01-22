لينارد يتفوق على دونتشيتش ويرفع كليبرز إلى وصافة الغربية









اسماء السيد - تفوّق النجم كواهي لينارد في مبارزته مع الموهبة الصاعدة السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد لوس أنجليس كليبرز الى الفوز على مضيفه دالاس مافريكس 110-107، الثلاثاء في مباراة قمة ضمن المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل كل من اللاعبين 36 نقطة في مباراة قوية على ملعب "اميريكان ايرلاينز ترافل سنتر".

واضاف لينارد، الذي قاد الموسم الماضي تورونتو رابتورز الى لقبه الاول في الدوري، 11 متابعة الى رصيده، فيما كان دونتشيتش (20 عما) قريبا من تحقيق "تريبل دابل" جديد مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

ورفع كليبرز رصيده الى 31 فوزا و13 خسارة، ليرتقي الى وصافة الغربية بفارق 3 انتصارات عن جاره المتصدر لوس انجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس. ويخوض كليبرز مواجهة قوية على الوصافة مع دنفر ناغتس (30-13) ويوتا جاز (30-13). فيما بقي مافريكس خامسا مع 27 فوزا و16 خسارة، وذلك بعد أن مني بخسارة اولى بعد اربعة انتصارات.

وبدا كليبرز متمكنا طوال وقت المباراة، وانهى الشوط الاول متقدما بفارق 11 نقطة 60-49. لكن دالاس رد بقوة في الربع الاخير، مقلصا الفارق الى 82-90 قبل تسع دقائق على نهاية الوقت.

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وبعد رميتين حرتين من دونتشيتش الذي سجل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السادسة تواليا، تقدم دالاس للمرة الاولى في الشوط الثاني مع تبقي 5 دقائق و43 ثانية على النهاية، لكن لينارد أحكم قبضته على الوقت الحاسم مانحا فريقه الفوز.

لعب تمريرة حاسمة رائعة للاندري شاميت الذي سجل من خارج القوس (105-98)، ثم سجل ثلاثية بنفسه منحت كليبرز التقدم 108-100. وبرغم تقليص دالاس الفارق الى 105-108، سجل لينارد رميتين حرتين بهدوء اعصاب حاسما الفوز خارج ملعبه.

لكن النقطة السوداء الوحيدة لفريق المدرب دوك ريفرز في المباراة كانت خسارة موزعه باتريك بيفرلي لاصابة في فخذه اجبرته على مغادرة الملعب بين الشوطين. كما شهدت المباراة اصابة قوية في وتر أخيل لاعب ارتكاز دالاس الكندي دوايت باول.

وفي غياب بيفرلي، دخل لو وليامس ليسجل 16 نقطة لكليبرز، فيما انهى شاميت المباراة برصيد 18 نقطة وأضاف زميله مونتريزل هاريل 12.

قال وليامس بعد تحقيق كليبرز فوزه الرابع تواليا "بدأ شعورنا يتحسّن، بدأنا نفهم ما هي أفضل الطرق للعب مع بعضنا البعض". تابع "نحن فرحون بالتقدم الذي نحققه الآن، وبدأنا نقوم بانعطافة".