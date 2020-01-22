تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة أونيونيستا سالامنكا اليوم

يواجه مساء اليوم الأربعاء فريق نادي ريال مدريد مع نظيره يونيون ستاس سالامانكا، بالمباراة ضمن دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادى ريال مدريد، عن التشكيلة التي سيدخل بها فريقه لمباراة اليوم.

وقد جاء تشكيل ريال مدريدفي مواجهة يونيون ستاس سالامانكا كالتالي:

في حراسة المرمى: أريولا – كورتوا –ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال – مارسيلو– ميليتاو –ناتشو – فاران – ميندي.

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خط الوسط: كاسيميرو – خاميس رودريجيز – فيدي فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: بيل – إبراهيم دياز – فاسكيز – بنزيما – يوفيتش – فينيسيوس.

وقد غاب عن قائمة زين الدين زيدان كلا من إيدن هازارد ولوكا مودريتش وتوني كروس وسيرجيو راموس، وكذلك كلا من رودريجو جوس، وماريانو دياز، لأسباب مختلفة.