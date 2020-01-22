قائمة يوفينتوس الإيطالي لمواجهة فريق روما اليوم بكأس إيطاليا

كشف ماوريزيو ساري الفني للنادي يوفنتوس الإيطالي عن قائمة تشكيل فريقه التي سيدخل بها لقاء روما الإيطالي، والتي من المقرر اقامتها على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) مساء اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، ضمن مباريات ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وقد جاء التشكيلة المتوقعة لفريق يوفنتوس الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى : جانلويجي بوفون

في خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – ماتيس دي ليخت– خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط : ادريان رابيو – بلاز ماتويدي– ميرالم بيانيتش – باولو ديبالا.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد استطاع الفوز على روما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الأولمبيكو” فى العاصمة الإيطالية يوم 12 يناير الحالي بهدفين مقابل هدف،ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.