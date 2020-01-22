برشلونة يواجه فريق إبيزا مساء اليوم ببطولة كأس ملك إسبانيا

يحلّ مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 ميلاديًا فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إبيزا، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومن المتوقع أن يدخل المدرب بابلو الفارو بكل قوته لمحاولة تقديم مستوى جيد في المباراة، وكذلك من المتوقع ان يدخل الفارو المباراة بنظام (4-3-3) بأسلوب متحفظ دفاعياً مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق الجناحين إنريكي لوبيز و بيب كابالي، بالإضافة للمهاجم السريع أنخيل جارينو.

قائمة برشلونة اليوم لمواجهة إبيزا:

حراسة المرمي: خيرمان بارينيو

خط الوسط: دايفيد مورياس – جونزالو ألميرنارا – روبن جونزاليس ألفيس – فرانسيسكو أجويليرا

خط الدفاع: خافي لارا – خافيير بيريز ماتيو – ميجيل نونيز

خط الهجوم: بيب كابالي- إنريكي لوبيز – أنخيل جارينو

الجدير بالذكر انه لا توجد غيابات ضمن صفوف إبيزا في مواجهته الصعبة مع نظيره فريق برشلونة،أما عن فريق برشلونه فيغيب عن صفوفه النجم لويس سواريز مهاجم برشلونة الأول بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.