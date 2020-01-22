بايرن ميونخ يستعير أودريوزولا ظهير ريال مدريد رسميا لمدة 6 أشهر

كشفت تقارير صحفية عن استعارة فريق بايرن ميونخ اللاعب ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن فريق ريال مدريد الإسباني، فقد أوضحت التقارير ان صفقة انتقاله ستتم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

كما أعلنت إذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية،عن تواجد ألفارو أودريوزولا في ألمانيا اليوم الأربعاء، من أجل الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف البافارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، وأضافت الصحيفة أن اعارة اللاعب لا تشمل على خيار إعادة الشراء، وقد وصل اللاعب مساء أمس الثلاثاء إلى ميونخ لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيعه رسميًا على عقود انضمامه للفريق.

يذكر أن المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان قد استبعد ألفارو أودريوزولا من قائمة الميرينجي لمواجهة فريق يونيون ستاس سالامانكا، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.