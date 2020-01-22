ميتشو يقترب من قيادة المنتخب الزامبي بعد قرعة كأس العالم 2020

يقترب الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، من قيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة، حيث ذكرت صحيفة “زامبيا ديلي ميل” أن ميتشو أصبح المرشح الأول لتولى الفريق.

حيث أن الصحيفة أكدت أن الاتحاد الزامبي لكرة القدم قد استقر علي تعيين المدرب الصربي ميتشو للقيادة الفنية لمنتخب زامبيا خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تولي ميتشو الفريق حتي الآن، حيث ينتظر الاتحاد الزامبي لكرة القدم الحصول على الموافقة من وزارة الرياضة، فقد كان مرشحا في وقت سابق لتدريب منتخب زيمبابوى، كما أوضحت الصحيفة أن الحكومة الزامبية ستتكفل براتب المدرب الجديد، وسيتم الإعلان عقب الانتهاء من قرعة كأس العالم 2020.