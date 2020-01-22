شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يهزم المالية ويواصل مطاردته لفاركو على قمة المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق غزل المحلة على مالية كفر الزيات بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد حمدان فى الدقيقة 76 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد المحلة فى ختام فعاليات الجولة الـ12 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة وبات عودته لدورى القسم الثالث مسألة وقت.

وقد حافظ فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بعد فوزه بالأمس على بيلا بهدف مقابل لا شيء أحرزه الوافد الجديد وحيد محسن ليرتفع رصيد الفائز إلى 26 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أبناء كفر الشيخ عند 5 نقاط فى المركز الأخير للمجموعة.

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كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز المنصورة على الحمام بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن، وفى لقاء قمة المجموعة حقق دمنهور فوزًا غاليًا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ومازال متشبثًا بأمل المنافسة على الصعود بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع .

فى الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الانتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأولمبى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع.