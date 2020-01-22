شكرا لقرائتكم خبر عن العش يوقع لأبو قير للأسمدة ورمزى خالد ينتقل للقناة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة أبو قير للأسمدة مع أحمد العش مدافع الإسماعيلى ووادى دجلة الأسبق لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناء على رغبة علاء نوح المدير الفنى للفريق فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين خبرة استعدادا لمباريات الدور الثانى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

كان أبو قير للأسمدة قد تلقى هزيمة فى الجولة الـ12 بالأمس أمام الرجاء المطروحى بهدف مقابل لا شىء وهو ما أوقف رصيد الفريق عند 13 نقطة فى المركز التاسع للمجموعة.

من ناحية أخرى تعاقد مسئولو القناة مع رمزى خالد ظهير أيمن الزمالك والاتحاد السكندرى السابق لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن سموحه بناء على رغبة الطرفين.

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وقد أسفرت مباريات الأمس عن فوز فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور على بيلا بهدف مقابل لا شىء أحرزه الوافد الجديد وحيد محسن ليرتفع رصيد الفائز إلى 26 نقطة فى المركز الاول، بينما تجمد رصيد أبناء كفر الشيخ عند 5 نقاط فى المركز الاخير للمجموعة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز المنصورة على الحمام بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن ، وفى لقاء قمة المجموعة حقق دمنهور فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ومازال متشبث بأمل المنافسة على الصعود بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع .

فى الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الإنتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر ، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع.